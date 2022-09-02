《青春MT》演出名單被譽為「年末頒獎典禮的歷代級黃金陣容」。（愛爾達電視提供）

韓國綜藝節目《青春MT》由朴敘俊、朴寶劍、池昌旭三大男神領軍，集結人氣韓劇《雲畫的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》主要演員群，消息一公開便掀起熱議，3人先齊聲掛保證：「內容絕對精彩！」而較少在綜藝中露面的池昌旭補充說到，雖然自己和同組演員沒有太多實境秀經驗，但透過節目組安排的聯合MT遊戲，結交很多新朋友，也留下許多特別的回憶。

演出名單包含《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延；《梨泰院Class》朴敘俊、安普賢、權娜拉、劉慶秀、李周映；《魔幻之音》池昌旭、崔成恩、黃寅燁、池慧元和金寶允等15位演員他們將透過各種MT遊戲，展現一拍即合的絕佳默契及跨劇組的青春友情。另外，三組人馬分別經營的「青春餐車」也將在節目中正式公開。

暌違6年多《雲畫的月光》劇組再次合體，男主角朴寶劍笑著說：「希望大家在月光最燦爛的中秋連假，和珍貴的家人、朋友們一起度過充滿『羅溫（金裕貞在劇中角色名）』的時光。」展現滿滿的綜藝感，女主角金裕貞則表示，感覺就像昨天才見面一樣，和其他演員依舊默契十足，還賣關子說：「一起玩遊戲的時候，有新認識的朋友，希望大家能多多期待全新的組合。」

在《梨泰院Class》中經營小酒館「甜夜」的朴敘俊，與同組演員一起換上招牌紅色制服，當被問到彼此默契如何時，他自豪地回說：「甜夜的團隊合作不容置疑，多虧有這個節目，讓大家能再次相聚，留下更多美好的回憶。」另一邊權娜拉也點頭表示認同的說，15名演員拍攝得非常愉快，希望這充滿活力的節目，也能勾起觀眾們的青春記憶。

面對類似的合作默契問題，作為《魔幻之音》代表的池昌旭則說：「如果要用一句話來形容的話，那就是『非常棒』！非常感謝組員們這麼相信我，雖然我們這組看起來很安靜，但仔細觀察的話，其實我們很會玩遊戲喔。」表現出同組演員之間的溫暖情誼。《青春MT》下周六（10日）起，在中華電信MOD、Hami Video全台獨家跟播。