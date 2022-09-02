國民黨台北市長參選人蔣萬安，今(2日)上中天新聞政論節目《頭條開講》，談及自己從政始末，以及參選台北市長的心路歷程和出版的新書《台北萬安》。蔣萬安在節目中表示，新書有很多不為人知的小故事，包括太太寫了一篇推薦文，也有過去成長過程中和老師及過去工作的同事的交流，及過去工作時遭遇過的挫折，他相信大家看完書後，會對他有更深一層的了解。

主持人周玉琴問蔣萬安，「書中有提到曾經失業的經驗，讓我覺得好意外，因為大家對您的印象一般都是蔣家後代、是貴公子，居然也曾經失業過？」對此蔣萬安說，2008年在美國因為金融海嘯的緣故，原本在加州矽谷的律師事務所當律師，但當時因為失業率非常高，面臨裁員的決定，因此當時就被裁員，當下的確心情受到很大的影響，會懷疑為什麼是我？當時也拿過加州政府的失業救濟金，還要面臨同齊間可能有異樣的眼光，甚至是不敢告訴同事的，因為覺得很難啟齒，但後來心情調適後，還是決定跟朋友以及親戚說明，讓他們能從旁協助。

蔣萬安也坦言，妻子知道他失業後，很阿莎力跟他說，那我養你，自己也知道不能這樣一直失業下去，所以投了超過60封E-Mail，讓自己盡快回到工作狀態，就這樣投了3個月後，一家一家面試後，總算在舊金山市區，找到一份主打商事法和企業併購的中型律師事務所，讓工作步入正軌，自己算是很幸運的。

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