去年日本電影《在車上》入圍坎城影展，參與演出的袁子芸是紅毯上唯一代表台灣的藝人，當時她身穿黑白色系禮服搭配喬治傑生（GEORG JENSEN)珠寶，豔冠群芳，備受國際矚目，也讓喬治傑生丹麥總部為之驚豔。今日喬治傑生在高雄義享時尚廣場舉辦銀雕展，不僅邀請袁子芸擔任剪綵嘉賓，且同步宣布袁子芸榮任台灣區品牌大使的好消息，成為品牌創立118年以來第一位代言人，備受尊榮。

袁子芸榮任喬治傑生品牌大使，展示她最愛的no.118花器。（GEORG JENSEN提供)

袁子芸說，她一直很喜歡喬治傑生的銀雕飾品與珠寶，曾二度出席品牌活動，有著深厚的緣份，因此去年走紅毯時，她主動連絡喬治傑生商借珠寶，挑選了象徵葡萄豐收的Moonlight Grapes系列珠寶走紅毯，果然為她帶來一連串的好運，不僅片約不斷、在影壇大放異彩，且榮任喬治傑生品牌大使，讓2022年成為她的豐收年。

喬治傑生編號1397的Jardiniere花園果缽，442萬1100元。 （GEORG JENSEN提供)

「得知自己成為喬治傑生品牌大使時，心情既興奮又緊張。」袁子芸說，為了扮演好品牌大使的角色，她會在造型上更加用心，以完美詮釋喬治傑生珠寶的氣質美感，有好友結婚，也會選購喬治傑生銀雕作品作為結婚賀禮，「喬治傑生真的很好買，是送禮的最佳選擇！」

喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列編號96純銀藍水晶紅玉髓胸針項鍊，9萬8000元。（GEORG JENSEN提供)

喬治傑生台灣區董事總經理張正勳親自講解銀雕作品背後的故事。（GEORG JENSEN提供)

喬治傑生銀雕藝巡迴展即起至9月12日於高雄登場，隨後將移往台中、台北，展出要價逾400萬元的花園果缽、葡萄系列高腳酒杯、葡萄酒瓶托盤、木蘭花系列茶具組，以及漢寧古柏（Henning Koppel）、瑞典王子伯納多（Sigvard Bernadotte）等設計大師的經典作品，另有特別從博物館借展來台的喬治傑生大師生前創作的骨董銀雕作品，展品十分豐富。

設計大師漢寧古柏（Henning Koppel）設計的銀壺NO.1052，110萬元。（GEORG JENSEN提供)

為了回餽台灣VIP，喬治傑生復刻一款1905年的月光花語Moonlight Blossom系列訂製胸針項鍊，僅在台灣販售，限量30件，由於數量有限，將優先開放銀雕作品的客人認購。

喬治傑生大師156週年冥誕特別限量紀念款GRAPE酒瓶墊 ，限量156件，2萬9000元。（GEORG JENSEN提供)

喬治傑生木蘭花BLOSSOM濾茶器，6萬元。（GEORG JENSEN提供)