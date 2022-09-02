成為這次樂天桃猿與富邦悍將「2換2」交易案中的主角，林澤彬驚訝但並不意外，但他也十分開心能與偶像王勝偉同隊，今天首度與一軍練球，身為轉隊的過來人王勝偉也送他「平常心」3個字，「希望能跟他討教一些守備觀念。」

林澤彬自知在桃猿時，因位置重複性沒有太多一軍機會，「（桃猿）學長都很強，不會覺得沒有機會，把自己隨時準備好才有機會被叫上去。」今天隨一軍練球，有機會最快在明天登錄一軍，林澤彬原本以為轉戰新東家，只以為或許上場機會會比較多，「沒想到會這麼快。」

來到富邦被賦予鎮守二壘的位置，林澤彬正面看待良性競爭，「看誰表現好就用誰，職棒環境很現實。」來到富邦後除了有機會很快卡位一軍，還有另一項意外收穫，就是能與兒時偶像王勝偉當隊友。

林澤彬說：「剛開始打球時，就看著他在兄弟比賽，他是我很嚮往的球員，來這邊之後，他說他是過來人，也是轉隊過來的，他就送我平常心3個字，有機會想跟他請教守備觀念，現在觀念比較重要。」