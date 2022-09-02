民進黨新北市長候選人林佳龍日前接受專訪時，揶揄對手新北市長侯友宜像是白饅頭，「吃了第三顆會中毒」，事後解釋只是比喻，今(2)日更表示希望批評者不要借題發揮；對此，新北市議員陳偉杰批評，林佳龍為了選舉不是譁眾取寵就是信口開河，不知是否民進黨內壓力給的太大，還是反正已無法參選台北市長就乾脆就胡言亂語？

陳偉杰表示，林佳龍宣布參選至今只作了2件事，一批評「信口開河」，二政見「譁眾取寵」，他不但常在致詞中把新北口誤成台北，還自以為當了2年交通部長就把正進行的交通建設全都當作自己的功勞，日前更因搶功搶過頭，把早已設計及發包的淡江大橋全歸功自己，直接遭到地方人士打臉。

他說，批評新北社宅，胡亂攀誣市府賣社宅土地，而不知林佳龍是否忘記自己當年在台中賤賣社宅土地，自己才是賣社宅土地的人，如今又說吃饅頭會中毒，林佳龍是否是因為在新北數饅頭的日子太無奈，還是認為選舉就該語不驚人死不休？

陳偉杰表示，再提到那些譁眾取寵的政見，林佳龍自己也很清楚民進黨政府只給新北穿小鞋，統籌補助款一年不如一年，根本無法滿足他的競選支票，讓他灑幣當大爺，完全就是想把當年在台中市長任內的那一套搬到新北市來，不斷地舉債，把債舉到頂，大家都很清楚林佳龍在台中市長任內，舉債可說是惡名昭彰，負債將近1200億逼近舉債上限，錢幾乎被他借光光，讓當時台中市的舉債空間變成了六都之末，「林佳龍所謂的把新北翻新，就是想把新北翻成窮兮兮」。

陳偉杰批，林佳龍成天就想逼侯市長出來辯論，然後當面提出信口開河的話羞辱市長，再開出譁眾取寵的支票來騙選票，「一個正常人，怎會想跟另一個整天胡言亂語的人打交道呢？」。

陳偉杰強調，奉勸林佳龍冷靜，不要選舉選到胡言亂語，只為選後的政治酬庸而失去作為正常人的格調與理性，更別忘了古語有云：「天欲令其滅亡，必先使其瘋狂！」，民眾是不會讓一個只會胡言亂語的人當市長的。