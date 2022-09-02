立委賴惠員曾找相關單位辦理會勘並爭取經費改善。（立委賴惠員服務處提供／李俊淇台南傳真）

白河店仔口福安宮周圍交通流量龐大，且因信徒眾多，活動人口倍增，相關單位2年前曾到場會勘並撥款2000餘萬進行改善，今（2）日舉行屋頂翻新工程暨廟宇周邊道路及廟前廣場空間動土典禮。立法委員賴惠員表示，溪北地區市民生活較為傳統，多以廟宇為生活中心，所以建構安全且美觀的人行空間是很有必要的。

賴惠員表示，2年前曾內政部營建署長吳欣修、台南市政府相關局處、台電新營區處副處長羅桂林及地方議員到場會勘，爭取中央補助廟宇周邊道路及廟埕空間整建經費，優化人行空間，提升廟宇周邊環境，在近期順利已撥款下來。

賴惠員強調，福安宮為白河、東山、後壁地區之代表性廟宇，每年舉辦宗教活動皆吸引大批信徒前來。而營建署及白河區公所對其整體性規劃，主要以白河區白河里福安宮為發展據點，推動人本環境及友善空間建置政策，進行廟前廣場與人行道路環境改善，以提升整體休閒環境，提供來往香客及附近居民更為舒適的休憩據點。

店仔口福安宮也在臉書發文，未來將後殿廁所改建升級美化，另前殿屋頂琉璃瓦翻新、防水及剪粘工程，廟埕暨周邊人行步道整體美化工程，工程將於明年天上聖母娘娘聖誕千秋日前全數完工。