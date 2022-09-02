徐乃麟主持的東森《醫師好辣》今（2日）迎接新搭檔嚴立婷，問及兩人默契如何，徐乃麟笑稱：「非常舒服！」因為平時就很常在節目上碰頭，默契醞釀一下就有了。而嚴立婷再度搭檔大哥級主持人，她過去跟曾國城主持合作3年多，透露兩位大哥習性完全不同。

嚴立婷透露和徐乃麟其實並非首次合作，14年前2人就一起主持過節目，但徐乃麟完全不記得有這回事，開玩笑表示可能當初搭檔長的不怎麼樣，加上年代久遠，所以完全沒印象。

不過，她最欣賞徐乃麟錄影非常有效率，一天錄5集結束竟然可以準時7點多結束，對於曾國城，她說：「但城哥應酬比較多，就會休息久一點。」徐乃麟坦言以前錄節目會催促時間，是要趕回家陪小孩，且現在孩子都大了，也就不會再這麼緊迫盯人，但因為仍維持早睡的習慣。

徐乃麟還提醒大家沒事就早點回家，邊說邊將目光轉向王思佳，讓她忍不住直呼：「我現在很少出門，只有乃哥的節目才會出門的！」徐乃麟還爆料王思佳近期已搬到他家隔壁當鄰居，笑虧：「現在都賺的比我們多了。」王思佳打趣地回：「早知道這樣就不過來了。」