金門縣林務所攜手縣農會與烈嶼鄉后宅農友合作，在一塊廣達2公頃的農田種植零農藥的無毒小麥，並利用周界純淨環境復育螢火蟲，今年首批小麥收穫精釀出5000瓶以「金螢」為名的啤酒。（金門林務所提供）

金螢啤酒發表會展現縣府、縣農會與農友合作的成果。（金門林務所提供）

枯水期乾涸的農塘及水域帶給螢火蟲復育很大的影響。（金門林務所提供）

重新整理過後的農塘，迎來降雨後已經恢復生機。（金門林務所提供）

一閃一閃亮晶晶！金門縣林務所攜手縣農會與烈嶼鄉后宅農友合作，在一塊廣達2公頃的農田種植零農藥的無毒小麥，並利用周界純淨環境復育螢火蟲，今年首批小麥收穫精釀出5000瓶以「金螢」為名的啤酒，寫下金門農林發展史上好上加好的一頁。

楊鎮浯縣長表示，螢火蟲的繁衍是重要的環境指標，也是友善生態的努力方向，很期待這塊做為林務所復育的基地，帶來賞心悅目的盎然生機，起到宣達生態環境意識，減少人為干擾的作用，同時也藉由友善農業的推廣，讓消費大眾吃得安心，也吃出健康。

金門縣農會總幹事文水成強調，近年配合中央農業政策，陸續在地區推廣生產履歷、有機農業、食農教育等多項計畫，依據金門環境與基礎條件，打造離島農業品牌與價值，將是未來新農業的核心價值。

縣府建設處長李有忠說明，縣林務所在農委會林務局的支持下，2016於植物園利用閒置營區復育螢火蟲，從最基礎的全島蟲況調查做起，並在台北市立動物園協助下建立復育模式，已取得初步努的成果，目前持續在在各鄉鎮尋覓適合野放復育地點，但受限於近年氣候變遷、光害、慣性農法與經費等等諸多問題，面臨許多阻礙，還好在縣議會及水土保持局台南分局的大力協助下，有了今天的成果。未來將在環境優化及農產品產銷輔導，持續再做努力。

烈嶼鄉長洪若珊指出，螢火蟲復育的關鍵在棲地營造，過去連2年缺水嚴重，鄉公所為避免棲地乾涸，多次出動水車「補水」保留了一線生機，在各單位幫忙下再造好的棲地條件，但最重要的是后宅鄉親凝聚共識，願意為留給後代子孫更好的自然環境而攜手打拚。

縣農會補充，這項成果是各單位多年來的分工合作，除公務單位外，更感謝NGO團體、烈嶼鄉洪清漳、洪舉光及許多農友的幫忙，未來希望能有更多鄉親加入。首批「金螢啤酒」共計生產5000餘瓶，目前僅在金門縣農會超市販售，歡迎有興趣的民眾洽購：(082-372847)。

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