民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左三）。（吳建輝攝）

林儒暘（中）2日由南投縣長林明溱（右二）等人陪同，登記參選議員。（廖志晃攝）

信義鄉長全志堅尋求連任，沒有對手。（廖志晃攝）

民進黨首度推出江秉翰（右二），參選平地原住民議員。（廖志晃攝）

年底公職人員選舉登記截止，南投縣長部分國民黨許淑華、民進黨蔡培慧及無黨籍王永慶3人參選；縣議員應選37席有69人登記，第一選區參選爆炸，總共有26人競逐；鄉鎮市長部分，水里鄉5人參選最激烈，信義鄉則是唯一同額競選的鄉鎮。

南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉，應選10席），現任議員曾振炎、蔡宗智、洪明科、洪浩原及史雪燕爭取蟬聯，還有眾多新秀爭出頭，其中，台灣民眾黨提名的簡千翔擁有英國教育博士學位，是學歷最高的議員參選人。

前司法院長林洋港的長孫林儒暘，由他的堂哥、縣長林明溱陪同登記參選第一選區議員，最受矚目；林儒暘說，阿公「阿港伯」沒留給他財富，但一生清白和在政壇展現的道德情操，是他的榮耀與資產。

林儒暘畢業於台中一中、東吳大學政治系及台大政治研究所碩士，在大學和研究所時期，受政治學教育的訓練，讓他對參與政治實務更具信心；林儒暘退伍後回到南投，擔任林明溱的隨行祕書，陪同林明溱深入基層會勘地方建設工程，了解人民的疾苦和需求，並曾在縣府觀光處，協助規畫整合觀光資源，對縣政運作熟稔。

第六選區平地原住民應選1席，議員石慶龍尋求連任，民進黨首度在該選區推出人選江秉翰，與石慶龍對決。

水里鄉長寶座競爭最激烈，總共有蕭志全、湯鳳娥、陳尤敏、葉銘豐及鄒信忠等5人登記參選；南投市長之爭，共有陳進興、張嘉哲及賴燕雪3人登記角逐；現任水里鄉長陳癸佑兩屆任滿，登記參選鹿谷鄉長，挑戰尋求連任的邱如平，也是自治史上罕見。

仁愛鄉長有4人競逐，選情也很緊繃，包括錢宥均、塔斯竹幹．武浪、江子信及潘杰登記參選。信義鄉長全志堅尋求連任沒有對手，將是年底選舉中最輕鬆的參選人。