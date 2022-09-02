高雄12號碼頭愛河橋附近，今有民眾發現水面上有人漂浮在水面，趕緊通報消防隊前往救援打撈，初步了解死者為77歲的張姓男子，目前已聯繫上家屬前來指認。
高雄12號碼頭愛河橋附近，2日約下午16時30分許左右被民眾發現水面上有人漂浮在水面，消防隊獲報立刻前往現場打撈，經高雄港務警察總隊透過死者身上遺留物品和證件，初步了解，死者為77歲的張姓男子，目前已聯繫上他的家人前來指認，並釐清狀況。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
高雄12號碼頭愛河橋附近，今有民眾發現水面上有人漂浮在水面，趕緊通報消防隊前往救援打撈，初步了解死者為77歲的張姓男子，目前已聯繫上家屬前來指認。
高雄12號碼頭愛河橋附近，2日約下午16時30分許左右被民眾發現水面上有人漂浮在水面，消防隊獲報立刻前往現場打撈，經高雄港務警察總隊透過死者身上遺留物品和證件，初步了解，死者為77歲的張姓男子，目前已聯繫上他的家人前來指認，並釐清狀況。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。