高雄12號碼頭愛河橋附近，今有民眾發現水面上有人漂浮在水面，趕緊通報消防隊前往救援打撈，初步了解死者為77歲的張姓男子，目前已聯繫上家屬前來指認。

高雄12號碼頭愛河橋附近，2日約下午16時30分許左右被民眾發現水面上有人漂浮在水面，消防隊獲報立刻前往現場打撈，經高雄港務警察總隊透過死者身上遺留物品和證件，初步了解，死者為77歲的張姓男子，目前已聯繫上他的家人前來指認，並釐清狀況。

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