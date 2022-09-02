九合一選舉登記截止，台南市選舉委員會表示，下屆市長共有許忠信、黃偉哲、謝龍介、吳炳輝、林義豐等5人完成登記，13個市議員選舉區共有106人登記參選，37個行政區649里合計有1141人登記參選。

選委會表示，此次登記過程平和順利，該會事先提供登記表件預審服務，讓登記過程更為快速順暢。鑑於參選人財產申報已列為市長及市議員登記的必備表件，該會將於審定參選人名單之日，將參選人財產申報資料上網公告1年。

選委會還說，參選人名單經資格審定後，將於10月21日辦理號次抽籤。不過，此次市長與市議員選舉號次抽籤地點與以往不同，市長及原住民議員選區（第12、第13選區）號次抽籤，將於選委會辦理；至於其餘11個區域市議員選區，將於各選區內擇定地點，由該地點所在的選務作業中心（區公所）辦理抽籤作業；里長選舉則維持由各選務作業中心（各區公所）擇定地點辦理抽籤，屆時將通知參選人準時到場抽籤。

選委會還呼籲各參選人，應注意競選旗幟設置、噪音等相關規範，避免受罰，共同樹立清新的選舉文化。