前聯電董事長曹興誠昨召開國際記者會時與中天記者槓上，面對提問拒絕回答，還嗆中天是「匪台」。對此，國民黨立委賴士葆今（2日）表示，曹興誠昨天彷彿化身NCC的官員，在記者會上繼續追殺，令人遺憾。可以不喜歡記者提問的內容，但是記提問的權利絕對應該被尊重；曹興誠要訓練黑熊勇士和神射手，可惜記者會上槍桿子卻是對準自己人掃射。

賴士葆透過臉書表示，台積電、宗教團體等購買1千500萬劑的疫苗，出錢出力，還受到政府刁難，然而他們的態度極其謙和謙卑，最後搶到疫苗不居功，救苦救難的義舉，台灣人民至今感念在心。

賴士葆說，曹興誠呼應政府「抗中保台」出30億要訓練全民皆兵，抵抗侵略。曹也說「我出來花30億罵一罵就有人聽了。」沒錯，他開記者會大家聽他陳述一個多小時，但是卻因中天記者提問大聲辱罵，甚至罵中天是匪台。

賴士葆強調，民主自由是台灣最珍貴的資產和價值，蔡政府因為政治立場和意識型態的緣故，用公權力關閉中天新聞台，這對台灣新聞史上是個絕大的汙點敗筆，曹興誠昨天彷彿化身NCC的官員，在記者會上繼續追殺，令人遺憾。可以不喜歡記者提問的內容，但是記提問的權利絕對應該被尊重。

他最後提及，都在同一條船上、同島一命，曹興誠要訓練黑熊勇士和神射手，可惜記者會上槍桿子卻是對準自己人掃射，讓人不知到底誰是敵人啊！