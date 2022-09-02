下屆雲林縣議員選舉第一選區參選名單。（周麗蘭攝）

下屆雲林縣議員選舉第二選區參選名單。（周麗蘭攝）

下屆雲林縣議員選舉第三選區參選名單。（周麗蘭攝）

下屆雲林縣議員選舉第四選區參選名單。（周麗蘭攝）

下屆雲林縣議員選舉第五選區參選名單。（周麗蘭攝）

下屆雲林縣議員選舉第六選區參選名單。（周麗蘭攝）

下屆雲林縣縣議員參選登記今（2日）截止，共有69人搶43席，以第一選區最激烈18人搶10席；第二選區也是空前參選「爆炸」將有12人搶6席，各區參選名單如下。

第一選區（斗六、林內、莿桐）18人搶10席：廖郁賢、曾博鴻、陳芳盈、鄭自勤、周秀月、林聖智、林岳璋、張維崢、林靖冠、賴淑綏、王又民、江文登、張光儀、鐘明馨、黃英學、黃勝志、陳永修、呂宜臻。

第二選區（斗南、古坑、大埤）12人搶6席：吳滄得、張庭綺、顏忠義、簡慈坊、蔡東富、沈銘恭、陳世彬、賴明源、王秋足、吳錦凉、陳志榮、彭新銘。

第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）14人搶9席：陳乙辰、林文彬、蔡秋敏、魏順興、林武正、王鈺齊、李政峯、黃凱、黃美瑤、張維心、蔡明水、陳俊龍、林明進、沈宗隆。

第四選區（西螺、二崙、崙背）7人搶6席：游淑雲、洪如萍、鄭玲惠、楊國寬、梁銘忠、廖偉晴、李明哲。

第五選區（台西、麥寮、東勢、四湖）11人搶7席：吳蕙蘭、張揚科、許留賓、蘇國瓏、蔡永富、蘇俊豪、顏嘉葦、陳清圳、林深、王英文、丁慶錡。

第六選區（北港、水林、口湖）7人搶5席：蔡咏锝、蔡岳儒、林哲凌、黃文祥、蔡孟真、蕭慧敏、王新姚。