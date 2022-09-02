婦人今（2）停等紅燈時，突遭到左上的紅綠燈桿狠狠砸中，整支燈桿應聲被風吹倒，婦人隨即倒在路中送醫。（翻攝自臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」）

軒嵐諾颱風逼近，全台強風不斷，彰化員林市1名婦人今（2）早停等紅燈時，突遭左上方的紅綠燈桿狠狠砸中，整支燈桿竟應聲被風吹倒，婦人隨即摔車倒在路中，驚悚影片曝光，事後還有人發現婦人的安全帽被砸出大洞；網友留言「太可怕了吧」、「國賠了」、「等個紅燈也有事，希望人平安」。

臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」日前曝光影片，當時婦人停等紅燈時，左上方的紅綠燈桿應聲倒地、當場砸中她，她摔下機車躺在地上，白色安全帽甚至被撞出1個大洞，影片嚇壞不少網友，留言「太可怕了吧」、「吃力....國賠了」、「等個紅燈也有事，希望人平安」、「殺人兇器無處不在」。

婦人今（2）停等紅燈時，突遭到左上的紅綠燈桿狠狠砸中，整支燈桿應聲被風吹倒，婦人隨即倒在路中送醫。（翻攝自臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」）

婦人今（2）停等紅燈時，突遭到左上的紅綠燈桿狠狠砸中，整支燈桿應聲被風吹倒，婦人隨即倒在路中送醫。（翻攝自臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」）

事發在今日上午11點44分，彰化縣員林市中山南路與南昌路口一支紅綠燈，疑似承受不了強風不斷襲擊應聲倒地，當場砸中當時在紅綠燈下停等紅燈的機車騎士；警消表示，抵達現場後立即將傷者送往員基醫院救治，有輕微腦震盪情形，目前由相關單位將紅綠燈移除中。

現場民眾表示，當時先刮起一陣颶風，沒多久就聽到巨響，就看到婦人躺在地上了，隨即幫忙撥打119，警消表示，受傷的40歲婦人，送醫後有輕微腦震盪情況，目前正在醫院治療中，目前已經將現場拉起封鎖線，維持交通。