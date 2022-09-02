景氣真的不妙，沒有貨物可載了！波羅的海貨運指數大跌，貨櫃三雄今（2日）股價持續破底，長榮、陽明、萬海慘遭空軍大屠殺，收盤重挫逾7%，接著下午三點出爐上海貨櫃運價指數（SCFI）持續崩殺近10%，創疫情以來單周最大跌幅，消息傳出，讓PTT股板空頭大炸鍋，反應幾乎一面倒「閉著眼睛空都賺」。

上海出口貨櫃運價指數（SCFI）繼上周大跌8%後，2日下午公布最新運價指數，周跌306.64點，跌幅9.72%，跌破3千點來到2847.62點，連續兩周創疫情以來最大單周跌幅；美西線跌勢更慘烈，每FEU（40呎櫃）來到3959美元，本周下跌1175美元，跌幅高達22.89%。

遠東-美東線每FEU（40呎櫃）為8318美元，下跌483美元，跌幅5.49％；遠東-歐洲線每TEU（20呎櫃）為4252美元，下跌189美元，跌幅4.26％；遠東-地中海運價每TEU（20呎櫃）運價4774美元，下跌297美元，跌幅5.86％。

隨著第三季傳統旺季行情失靈，市場開始關注運價下滑速度與底部，航商持續調控艙位供給支撐運價，若跌幅持續擴大，可能牽動海運市場生態。

眼看運價指數向下破底，PTT股板討論爆棚，一面倒瘋狂唱衰，「航運現在靠附加費在撐 等不塞港 就沒附加費賺惹」、「X盛已經超越航運三熊 還是買沒賺錢的股票比較穩」、「運價跌回起漲點惹」、「那個最懂海的男人 110左右加碼陽明還好」、「坐等阿榮八月營收」、「反應未來 股價先殺 真的發生了 再殺一次 笑死」、「一定是需求衰退，沒主力顧的股票就等著下去了」。

還有不少網友認為，現在放空還來得及，「等減資後來空 嘻嘻 絕對一堆肉可以吃」、「航運開盤就是空 賺錢好簡單」、「有人還要抄底嗎 好便宜欸」、「真爽 50接長榮 啊忘記說是減資後的50」、「之前空百口長榮的 鄉民要準備解套了」。