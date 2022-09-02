隨著都市人口漸增，為管理都市而建設各種智慧化設施，引發永續智慧城市的全球浪潮下，高雄市政府2日與哥倫比亞卡利市政府，共同舉辦「高雄市-哥倫比亞卡利市智慧產業商機洽談會」，安排台灣的智慧產業相關業者，針對哥倫比亞業者在物聯網及通訊、5G基礎建設、大數據、衛星服務、智慧運輸等議題的需求，進行深度交流及商業媒合。

2日的活動，由高雄副市長林欽榮與哥倫比亞卡利市區域關係暨合作秘書長奧斯卡羅丹，共同主持，台灣駐哥倫比亞代表、高雄智慧城市辦公室與卡利市智慧城市辦公室、哥倫比亞軟體聯盟及雙方業者，共襄盛舉。

高雄副市長林欽榮表示，高雄是台灣工業重鎮，在智慧製造、金屬材料研發、航太業、石化產業，未來的半導體及電動車供應鏈，都有值得彼此互相學習，甚至交流、投資的部份，高雄市政府也正積極打造高雄市為5G AIoT智慧城市的最佳落地場域，樂意與卡利市彼此借鏡、互相觀摩。

高市府說，卡利市是哥倫比亞第三大城市，也是哥倫比亞西南部人口最多的城市，人口約200萬。作為哥倫比亞唯一靠近太平洋沿岸的主要城市，卡利市是哥倫比亞西南部的主要城市和經濟中心，也是經濟增長最快的城市之一，幾乎是全國平均的兩倍多。

卡利市有便利的捷運系統（MetroCali），結合了移動效率及永續發展，且有別於其他哥倫比亞的大城市，它的涵蓋性將近覆蓋了都會區的100％，有效節省了許多不必要的公車網路。在教育方面，卡利也應用了相當多的先進技術，在多個區域都設有3D列印的教學中心，有別於其他側重IT技職教育的城市，卡利市更注重跨領域發展。