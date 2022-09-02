歡喜迎金秋、團聚刮獎趣！台灣彩券公司（2）日推出2款刮刮樂新品「吃角子老虎」與「獎金倍倍樂」，要讓民眾在即將到來的中秋佳節團圓歡樂更加倍。「吃角子老虎」每張售價新臺幣300元，頭獎300萬元，票面上吃角子老虎遊戲機上各種中獎符號搭配滿溢湧出的金幣，充滿即將中獎的期待感；倍數主題遊戲「獎金倍倍樂」每張售價200元，頭獎200萬元，特別規劃獎金倍數區增加刮獎趣味與刺激，消費者有機會刮出2倍、5倍、最高10倍的獎金，1,000元（含）以上的獎項超過18萬個。2款刮刮樂新品總獎項超過280萬個，總獎金逾13.8億元。

「吃角子老虎」每張售價300元，將消費者熟悉的吃角子老虎機轉化為紙上刮獎的趣味體驗，票面以在炫麗繽紛的吃角子老虎遊戲機上轉動的各種中獎符號，搭配從遊戲機滿溢湧出的金幣，充滿即將贏得獎金的興奮感；多達12局遊戲讓民眾刮得過癮，只要任一局中刮出3個相同符號即得該局獎金，頭獎300萬元共有3個，1,500元（含）以上獎項超過8萬個，總獎金逾8.5億元，總中獎率37％。

倍數主題刮刮樂「獎金倍倍樂」每張售價200元，票面以貴氣十足的閃耀粉鑽為主角，簡單好玩的「對幸運號碼」搭配1倍、2倍、5倍及最高10倍獎金倍數區，增加刮獎過程的趣味與刺激感，消費者可從「您的號碼」中的任一個獎金倍數區開始挑戰，只要任一個獎金倍數區刮出的號碼對中任一個「幸運號碼」，即得該號碼對應獎金乘以該區獎金倍數之金額，獎金最高翻10倍，頭獎200萬元有3個，1,000元（含）以上的獎項超過18萬個，總中獎率31％。