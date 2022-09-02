柯志恩體驗空氣槍射擊，侯友宜在旁指導射擊要領。（呂健豪攝）

高雄市議會今（2）日下午率團前往新北市進行交流，高雄市長參選人柯志恩也同行參與，新北市由市長侯友宜率市府團隊接待，針對新北在托育、教育、體育的推動經驗舉行座談。侯友宜也讚許柯志恩具教育專業、是好的民代，一定會是好市長。

侯友宜表示，感謝高雄市正副議長、議員及柯志恩一起到新北來，這場座談是雙方互相切磋、互相砥礪、互相學習，而不是新北市在那個地方做得很好或值得拿出來炫耀，新北市還需要更多外縣市來給予滿滿的指導，了解每一個城市的特色，學習別人的長處，了解自己的問題所在。

雖然新北市以「托育」、「教育」、「體育」等三育來進行分享，但侯友宜說其實是要借重他們的專業，來替新北看看還有哪些地方不足，尤其柯志恩是教育博士，她不但對教育了解，對體育嫻熟，甚至是與教育相關，乃至托育都有相當程度的認識。

不過侯友宜也說，新北市當然也是有做得好的地方，在托育部分，目前新北有全國最多的106家公托中心，甚至優先照顧弱勢族群，所以贏得很好的口碑，同時也帶動公私部門的合作，讓新北公托的品質不斷提升。

新北擁有18座國民運動中心也是居全台之冠，侯友宜強調，運動中心一定要融入當地的特色，像是將射擊項目設置在林口運動中心，就是因為林口有全台知名的靶場，還可以與當地學校連結，培育相關選手。

在教育部分，新北市上月成立雲端科技中心，孩子的體適能、學習表現或各項在學相關資訊都可以透過雲端進行記錄；另外新北市全力推動雙語實驗課程，雙語師資目前已達到43％，並以達成2030雙語國家政策為目標。

除了分享新北經驗，侯友宜也說，透過與高雄的交流，一定會有很多不一的思維與藍圖，藉由雙方的經驗，營造兩市都能共榮共好，他也讚許柯志恩是出色的教育專家及民意代表，一定可以當一個好市長，為她拉抬聲勢。