據港交所披露文件，9月1日巴菲特旗下波克夏海瑟威再度減持171.6萬股比亞迪股份H股，持股比例降至18.87％。

針對巴菲特再度減持比亞迪H股一事，相關工作人員表示，比亞迪方面也從港交所獲悉相關情況，股東減持行為系股東投資決策，公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。

港交所網站8月30日顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在8月24日出售了133萬股比亞迪H股，均價277.1016港幣，套現3.69億港幣，巴菲特仍持有2.18億股，占已發行的有投票權的比例降至19.92％。

今年7月份已有巴菲特減持比亞迪的傳言，並引發了一輪比亞迪的股價大跌。7月12日，港交所資料顯示，港股比亞迪股份2.25億股於7月11日被轉讓給花旗銀行，占已發行股份的35.39％。市場人士從轉讓規模猜測，這些股份應該是來自巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司。

不過，此後伯克希爾哈撒韋並未進行過減持相關披露，分析人士當時認為，巴菲特減持比亞迪或只是虛驚一場。在此之前，巴菲特已持有比亞迪超過14年，按照277港幣的均價計算，此次出售獲利超過33倍。

2008年9月29日，伯克希爾哈撒韋以每股8港幣的價格，共斥資18億港幣在港股認購比亞迪2.25億股股票。此後，巴菲特一直持有比亞迪，還曾出席過比亞迪的新車發表會等活動，為比亞迪站台。