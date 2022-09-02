群創積極布局智慧零售，攜手全台最大日系連鎖藥妝日藥本舖，打造5G、AIoT藥妝科技店。踏進佈滿上百個顯示螢幕的日藥本舖南京西路總店，AI影像辨識與聲控／觸控回饋，導引消費者選到適合的保健藥品，人工智慧打造實體與虛擬商城導購，消費者體驗再升級。

藥局販售藥品和保健品時，藥師至少花數十分鐘與民眾互動，了解健康狀況，再進行衛教與用藥指導。受限藥師人力有限，服務難免有所疏漏，數據無法有效收集與應用。

第二、促銷檔期貨架商品易位或缺貨，補貨或調整檯帳標籤耗時半天；第三、日本進口策略品牌貢獻主要獲利，如何融合OMO線上線下（online merge offline），把低毛利帶路雞，轉到高毛利商品，董事長謝德璋認為「數位轉型，科技藥妝」是連鎖藥妝競爭力之鑰。

群創攜手日藥本舖解決連鎖藥局痛點，電視產品事業群總經理潘泰吉提出四大解決方案。一、去紙張標籤黑科技，「魔法貨架」將場域上萬種指示用藥、保健品及上千個美妝產品進行3D建模，群創60公分、90公分觸控長條屏與36吋長條廣告螢幕，搭載AI影像辨識系統，設定攝影機依時段及特定時間，主動取得貨架上商品影像，即時感知商品樣態，自動更換貨架標籤，大幅減少店員勞務。店長亦可即時了解商品擺放位置正確與否，結合POS系統，了解庫存動態，備貨或通知行銷單位擴大高毛利櫃位搶商機。此外，魔法貨架整合內容管理系統（CMS），行銷活動更即時、更彈性，增加零售商的競爭優勢。

二、整合數十萬個指示用藥資料庫的「AI藥師」功能更是強大，群創43吋聲控/觸控雙模式KIOSK軟硬整合，優化人機介面，彙整十大用藥問題，導引消費者快速選購指示用藥，並且串聯魔法貨架，導引至推薦給消費者的產品櫃位，促進成交。AI藥師可依照消費者點選路徑，幫助日藥本舖了解消費者選購保健品與藥品偏好，調整重點產品，增加消費者滿意度與產品轉換率。

三、結合5G與Beacon微定位技術打造 「360度環場商城導購」，讓日藥本舖更聰明。經過南京總店方圓50公尺消費者，可以精準推播暢銷女性美妝、男性保健到消費者手機，還可以記錄消費者的路徑和行為，讓In-Store Marketing實體店面營收最大化。

四、群創攜手冠捷與承鴻光電打造大尺吋彩色電子紙產業鏈，28吋先進AceP（Advanced Color ePaper）高品質、全反射式的彩色電子紙顯示器，首次跨足智慧藥妝連鎖。每日更新一次畫面表現，每年約可減少297公斤的二氧化碳排放。此次導入日藥本舖，取代傳統印刷紙張，躍升ESG企業永續示範場域。