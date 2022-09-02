台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊形成三腳督態勢。民調專家戴立安表示，台北市長選戰，未來若打成藍綠對決，得利者恐會是黃珊珊。

戴立安2日在《POP搶先爆》節目中表示，最近蔣萬安的民調這麼高，他們反而要小心，因會讓支持者放心，還有民調這麼高，也可能會有機構效應。

戴立安接著指出，這次台北市長選舉，跟以往有很大的不同，主要是藍綠兩方都是希望打傳統藍綠對決，因對基本盤有用。因為藍綠雙方都認為自己的基本盤大，才會這樣做，政見卻不是優先考量，但政見若是考慮不夠周延，反而會出包，所以不談政見，反而是打藍綠對決。

戴立安預測，這場台北市長選戰，如果去打藍綠對決，當候選人條件又不好的時候，最後得利方會是黃珊珊。朱學恒則表示，也就是大家都空口說白話，然後拚喜好度，不過，台北市民也沒那麼蠢。

戴立安認為，現在看到很多政見，有些政見有很大的問題跟可行性，甚至是漫天開支票。比如有關捷運的事情，徵收土地並不是徵收口罩，這有很大的差別，而可行性是台北市民必須去考量的。