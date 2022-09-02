對於大陸民用無人機近期不斷騷擾我方外離島，並在微博公布影片，我方駐守官兵丟擲石塊及營區崗哨內掛圖均清晰可見。我方終於在8月30日首度開槍驅離，9月1日首次擊落無人機。前立委郭正亮判斷，我方應該是問過美國，美國點頭同意後，才開槍射擊驅離大陸無人機。

郭正亮今（2）日在YahooTV《風向龍鳳配》表示，如果不是民用無人機把影片上傳，造成台灣政府的困窘，這件事情就當作沒發生。譬如上次裴洛西來台，民間也拍到有無人機飛到北碇，這也是老百姓拍到，不然空軍有公布嗎？沒有！但那次沒有大驚小怪，而這次卻大驚喜怪，因為這次影片太糗了。

郭正亮披露秘辛，民進黨政府是經過6天左右才開始回應，「我認為在徵詢美國的意見」，因為不知所措，也不知道怎麼回應。譬如第一天（第一個個案）的時候，為何沒開槍？「我覺得應該是長官不准開槍」。所以後來要尋求指示，至少最大的盟友—美國的態度要有所表示，美國點頭，就開槍了，「我的判斷是這樣」。

郭正亮也披露細節，阿兵哥要開槍，結果發現打不到，緊急從本島調兩個神槍手過去，才把無人機打下來。「不要以為很容易，難度很高，那是移動的目標，速度也不慢」。另外也緊急從空軍調一些干擾器（槍）送到前線，「據我了解目前還是不夠！」

郭正亮強調，中國大陸的無人機已經發展很久了，「大疆無人機」全球市佔已達70％，怎會沒想到這情況？譬如會想到大陸漁船可能有武裝漁船、有灰色地帶作戰，怎會沒想過無人機也可能這樣玩？是否沒有準備？

郭正亮認為，軍事是一門科學，一定會設定各種條件、各種樣態，對應各種教案，怎麼規定就怎麼做。但政治不一定，政治有時牽涉到動員、溝通、煽動，有很多是政治性的。台灣最大危機就是把軍事科學議題當成政治來搞，這就是最大問題！

編按：根據近日報導，大陸民眾於24日在微博貼一段高清影片顯示，一架無人機飛越金門縣烈嶼崗哨，我方駐軍臉孔及表情清晰可見，還有拍到我方兩名官兵丟擲石頭，企圖驅趕無人機。

另外，微博「台灣傻事」在28日凌晨上傳一部影片，内容顯示一架無人機拍攝我外島一處營區，影營區周遭的地形地貌都一覽無遺，並且拍攝到營區崗哨內的掛圖。

對於大陸無人機侵擾我外離島，國防部長邱國正30日喊話，「我放幾個鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪」。30日對於在大膽、二膽、獅嶼地區發現的4批4架次，駐軍射擊信號彈示警，並首度開槍射擊警告驅離。

到8月1日，大陸無人機再闖小金門離島獅嶼上空，我駐軍首度開槍予以擊落，寫下防衛射擊最「直接」、「有效」的紀錄。

對於台灣連兩天以實彈驅離侵擾金門防區的中共民用無人機，北京批台「渲染緊張氣氛」。但美國白宮國安會發言人柯比表示，有鑒於中共在台海的侵略脅迫行徑，台灣憂慮合乎情理。