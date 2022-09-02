陸委會副主委邱垂正在陸委會經濟處處長葉凱萍、金門行政中心主任蔡承棧等人的陪同下，赴縣議會拜會議長洪允典，就小三通復航交換意見。（金門縣議會提供）

金門到底何時重啟小三通？陸委會副主委邱垂正今天在回應縣議長洪允典相關建議時表示，中央了解地區對小三通復航的期待，但基於地區防疫考量，以及因大陸持續對台軍演，影響兩岸氛圍，此事仍需再審慎評估。

陸委會副主委邱垂正在陸委會經濟處處長葉凱萍、金門行政中心主任蔡承棧等人的陪同下，赴縣議會拜會議長洪允典，就小三通復航交換意見。

洪允典說，小三通停航至今已超過兩年半，嚴重影響地區民生經濟，防疫固然重要，但民生經濟亦應兼顧考量才對，而會出現這樣的結果，確實是金門縣政府在未經全面且周全的思考下，倉卒建議中央「停航」，而非參照「大三通」建議中央「減班」所造成，希望中央早日恢復小三通，若有需要的話，他願意透過管道協助兩岸溝通。

洪允典也盼望陸委會就小三通停航，造成地區相關產業之經營及困境，協調中央相關部會，特別考量優予辦理補助及紓困。

邱垂正則表示，因目前防疫考量入境尚有3＋4的隔離期，陸會委考慮地區的防疫量能，擔心甫入境就需隔離，也會衝擊觀光意願，將與縣府就此部分再協商；另大陸目前持續對我實施封鎖、軍演，造成兩岸氛圍的緊蹦，也是復航小三通的另一項考量，也只有兩岸氛圍趨於和緩，才是談論小三通復航的恰當時機。