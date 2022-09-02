台南市工務局派員到建築工地巡檢。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

軒嵐諾颱風來勢洶洶，暴風圈預計明天上午8點將擴大到280公里，台南市民從昨晚即感受「風好大」，工務局到今天傍晚累計接獲22棵樹木倒伏、枝條斷裂，均已派員緊急處理完畢。

以往颱風天或暴雨都免不了傳出樹木倒塌意外，由於台南昨天開始即有明顯風勢，昨天到今天傍晚累計通報22棵樹木倒伏、枝條斷裂等情形，經了解，倒掉的樹木經追查幾乎都肇因樹根爛掉，所幸沒有人車遭殃。

工務局除派員針對倒伏且已無法扶正的樹木移除外，對於可扶正的樹木，均採就地扶正養護，至於枝條斷裂的部分，則將斷裂部分移除。

面對軒嵐諾還沒登陸即已括起強勁風勢，工務局不敢大意，原本擔心這2天恐遭吹倒不少樹木，不過，從昨晚到今天接獲22棵樹木倒伏，有工作人員私下說，「比預期的狀況好一點」，研判可能與平常固定路樹巡檢及加強修剪枝葉有關，統計從8月25日至今，台南的重要路段已修剪約460棵樹木。

除了強力修剪路樹，由於軒嵐諾颱風恐將帶來強風，工務局也派員到建築工地或街道商家巡檢，針對招牌、看板及工地查看實地狀況，一一要求做好防颱措施，此外，也已事先編組100多輛搶災車輛機具及搶災人員約160人待命。