下屆雲林縣20鄉鎮市長選舉登記今（2日）截止，麥寮鄉長選舉競爭最激烈，有許忠富、蔡長昆、林宜豊、許志豪、林建鴻共5人參選；四湖鄉長也有吳建璋、陳明新、蘇金煌、吳金錠、吳勁葦5人競逐；4人參選的則有水林鄉、東勢鄉；元長鄉長李明明同額競選。
雲林縣20鄉鎮市長參選名單如下：
斗六市林聖爵、吳國昌、許百芳。
斗南鎮沈暉勛、高明達、李準。
虎尾鎮丁學忠、黃清財。
西螺鎮廖秋萍、鍾任明。
土庫鎮張榮麗、陳特凱。
北港鎮張勝智、蕭美文。
古坑鄉沈勝騰、林慧如、黃意玲。
大埤鄉簡碧慧、林森寳。
莿桐鄉林靖焜、廖秋蓉。
林內鄉邱世文、劉姿言。
二崙鄉楊創民、鍾東榮、廖文彬。
崙背鄉李泓儀、張家閎。
麥寮鄉許忠富、蔡長昆、林宜豊、許志豪、林建鴻。
東勢鄉陳倉富、周金來、張健福、唐竹勝。
褒忠鄉陳建名、許峰瑞。
臺西鄉連珮伶、李文來。
元長鄉李明明。
四湖鄉吳建璋、陳明新、蘇金煌、吳金錠、吳勁葦。
口湖鄉呂老乾、李龍飛、李宗霖。
水林鄉蘇正中、許山埜、紀明欣、王承宏。
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