國巨（2327）第十六度庫藏股將於本月11日截止，該公司公告，再斥資1.52億元買回自家股票484張，累計本次庫藏股已經買回7,799張，相當於執行率突破70％，距離完全達陣只差3,201張。

雖然消費性電子需求疲弱，但國巨合併基美之後，利基型產品攀升至75％，抵銷消費性電子頹勢，公司預估本季營收僅季減低個位數百分比，相當於季減1～3％，公司於第三季針對標準品減產10個百分點，但無損於法人對國巨本季的獲利預期，第二季未分配盈餘稅侵蝕國巨EPS達1.16元，第三季將擺脫業外干擾，本業維持穩健之下，第三季每股盈餘可望達11元以上，累計前三季獲利突破3個股本將十拿九穩。

國巨無謂加權指數走弱，持續買回自家股票，公司2日公告，再斥資1.52億元買回持股484張，累計第十六度庫藏股執行以來，國巨已經買回7,799張持股，相當於執行率達70.9％，累計已經砸下25.36億元護盤，距離完全達陣的11,000張，只差3,201張。