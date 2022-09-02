由證交所與富時國際合編之台灣指數系列及台灣高股息指數成分股，今（2）日宣布最新季度審核結果，在台灣50指數（0050）成分股方面，新增永豐金（2890），而本季才剛納入的力積電（6770），才納入一季就被剔出去，轉入台灣中型100指數成分股。

台灣指數公司發布新聞稿指出，富時羅素公布下列有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自9月16日（周五）交易結束後生效。

指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為9月19日、20日、21日、22日和23日。

台灣指數公司表示，富時羅素依據8月22日資料審核結果如下：

一、台灣50指數：成分股納入永豐金，成分股刪除力積電；候補名單有：長榮航（2618）、遠東新（1402）、富邦媒（8454）、和碩（4938）、台灣高鐵（2633）。

二、台灣中型100指數：成分股納入川湖（2059）、美時（1795）、北極星藥業-KY（6550）、力積電、采鈺（6789）；成分股刪除義隆（2458）、聯茂（6213）、永豐金、力智（6719）、燁輝（2023）。

候補名單包括：奇鋐（3017）、中石化（1314）、中鼎（9933）、榮運(2607）、豐興（2015）、彩晶(6116）、神達（3706）、勝一（1773）、聯合再生（3576）、威盛（2388）。

三、台灣資訊科技指數：成分股納入采鈺，成分股刪除義隆、聯茂、力智(6719)。

四、台灣發達指數：成分股納入川湖、美時、北極星藥業-KY；成分股刪除燁輝。

五、台灣高股息指數：無成分股納入，成分股刪除義隆。