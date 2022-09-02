搶攻開學季商機，摩斯漢堡即日起推出元氣好生活優惠活動，購買元氣牛肉蛋堡套餐，內含方塊薯餅乙份、及大杯冰紅茶，優惠價99元。此外，MOS Order App「安心取溫馨送」推出多款早餐組合，即日起至9月30日，「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」買4送1，原價450元、優惠價360元，「摩斯經典奶茶」買6送2，原價400元、優惠價296元。

摩斯漢堡「黃金夯地瓜」亦強勢回歸，小份售價45元、大份售價60元，特選優質台農57號黃地瓜，富含豐富的膳食纖維，經慢火烘烤後切塊，裹上特調脆皮漿衣，油炸到金黃酥脆，地瓜香馥郁、口感綿密鬆軟。針對喜愛摩斯雞塊的消費大眾，摩斯漢堡全新推出「雞塊夯地瓜組」，售價60元，

除元氣早餐與美味副餐，摩斯漢堡9月份持續推行各項節慶優惠，9月3日「軍人節」當日，凡持軍人證、福利證、或著軍人服裝到摩斯漢堡門市消費，即享9折優惠。摩斯漢堡也為LINE好友獻上中秋節專屬好禮，即日起至9月15日止，出示LINE好友獨享優惠圖片，即能以優惠價129元購買超級大麥元氣牛肉珍珠堡及大杯冰紅茶組合，或以優惠價99元購入美味點心組，內含荔枝柑橘蒟蒻冰茶乙杯與方塊薯餅乙份，或可選擇用優惠價109元品味柚子冰茶乙杯和大份薯條乙份。，摩斯漢堡中秋好禮「摩斯法式肉鬆餅禮盒」與「蒟蒻禮盒」買一送一活動，不只在MOS「安心取溫馨送」上同步販售，消費者也可到全台摩斯門市搶先預購。

結合中式糕餅及西式派皮特色的「摩斯法式肉鬆餅禮盒」優惠價399元，外皮採法式鹹派工法研製，內餡則挑選台灣豬肉，用嚴謹工法製成香氣十足的美味肉鬆，拌入濃郁奶皇餡，金黃餅皮與奶皇內餡以完美比例製成，口感厚實，香氣十足。