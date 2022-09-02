國道1號南下3.7公里，2日下午發生自撞事故，車上3人受傷，緊急送醫幸無大礙。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

國道1號南下3.7公里，2日下午發生自撞事故，車上3人受傷，緊急送醫幸無大礙。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

國道1號南下3.7公里，2日下午發生自撞事故，車上3人受傷，緊急送醫幸無大礙。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市消防局2日下午4時許接獲通報，國道1號南下3.7公里處，有一部轎車自撞護欄。暖暖消防分隊隨即派員緊急前往，發現事故車輛在撞擊外側護欄後，最後停在內側車道上，車頭及車尾全毁。車上3人受傷，消防單位將傷者緊急送醫治療。

據了解，車主表示是在行駛的過程中，車輛打滑，才會撞到外側的護欄，再衝向內側護欄才停下來。

國道警察汐止分隊趕到現場時，由於駕駛及車上乘客都已經送醫治療，整起事故的發生原因，還有待進一步的調查。