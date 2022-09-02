近來相當熱門的關鍵字「元宇宙」，一路從科技圈延燒到時尚、娛樂圈，近日於漢神百貨7F設立新櫃的Tuning Element, LLC 協能健康科技全新概念館2日盛大開幕。

漢神百貨表示，為了讓消費者更能「輕鬆認識艱深難懂的預防醫學科技」，特別斥資千萬打造以科技結合醫學原理，讓體驗者配戴VR裝置進入元宇宙虛擬廳，如遊戲般身歷其境體驗「TE生物健康頻率科技」，未來更將規劃推出「元宇宙健康諮詢」、「專業醫師元宇宙論壇講座」等內容，讓消費者在網路上就能有全新的健康體驗！

TE協能主要產品是一系列由數十位科學家與醫師歷經研發、實證與臨床測試，推出安全且無副作用的「生物健康頻率產品」，以皮膚接觸的簡易被動方式，帶給使用者全新的生活感受與身體狀態。近年來，國人在疫情的衝擊下生活型態逐漸轉變，在後疫情時代，健康意識抬頭，更加重視睡眠品質、運動及飲食，以期維護並促進個人健康；而TE協能也因應疫情，推出零接觸之線上健康諮詢活動、健康講座及線上同樂會等，透過專業健康諮詢師，給予消費者在意的健康問題合適的建議。

今年，TE協能於漢神百貨7F打造全新的科技概念館盛大開幕，首創以「健康生物光波儀」，利用光生物調節作用，使民眾在經過時只需沐浴在光中，即可輕鬆體驗「TE生物健康頻率科技」。除此以外，9/3(六)~9/4(日)將舉行「量子尋寶」任務活動，只要現場預約報名或網路報名，即可直接進行闖關遊戲，活動前，需要經過關主任務提示，並拿取謎腳任務說明，隨後即可戴上頭盔入場「元宇宙虛擬展示廳」，五分鐘內從影片中找出答案，並將答案告訴關主，即可獲得「闖關禮」。想一窺元宇宙的風貌嗎？快來漢神百貨7F TE協能專櫃，一同體驗醫學與科技的雙重盛宴吧！