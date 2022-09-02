吳珊儒（Sandy）今（2日）參加「裙襬澎澎RUN」公益路跑記者會， 表示全家身體都很健康，她之前檢查身體，醫生大讚：「妳的數字都很漂亮，跟妳的人一樣漂亮。」而媽媽張葳葳2009年罹患乳癌，吳姍儒稱媽媽已過「追溯期」並有固定追蹤，現在情況非常好，非常健康。

弟弟鹿希派日前驚傳與交往6年的女友水兒分手，Sandy今也證實兩人「已和平分手」，並未撕破臉，透露鹿希派沒有難過，但有「微低潮」，表示之前鹿希派、水兒都有分別跟她說分手的事。

Sandy坦言剛開始得知兩人分手很驚訝，形容水兒是個很搞笑、可愛的女孩，雖然和水兒相處不錯，但也尊重2人選擇，認為要延續學生時期的感情確實很難，不過身為姊姊的她也只能安慰弟弟說：「有事要跟我講。」

問及跟老公相處會吵架嗎？吳姍儒表示兩人都很理性、和平，雖然難免會吵架，但兩個人說開就沒事，不會冷戰好幾天，直說：「我的人生真的不Drama。」