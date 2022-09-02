康士坦的變化球KST將登上韓國音樂節演出。（新視紀整合行銷提供）

noovy將登上韓國音樂節演出。（新視紀整合行銷提供）

OVDS將登上韓國音樂節演出。（新視紀整合行銷提供）

康士坦的變化球KST、noovy及OVDS等3組樂團，今（2日）出席由臺灣文化部影視及流行音樂產業局於韓國舉辦的記者會，宣告因疫情停辦2年的「Taiwan Beats」再次回歸，noovy、OVDS、康士坦的變化球KST等樂團9月3、4日登上弘大音樂節表演，I Mean Us樂團則是10月1日在釜山國際搖滾音樂節開唱。

文化部影視局近年持續以「Taiwan Beats」品牌參與各國際音樂節，noovy曾多次在日本live house進行巡迴演出，獲得極大回響，擁有不少日本、台灣的表演經驗，此次首度到韓國演出，也是他們因疫情暌違3年的海外活動，希望有機會趁演出空檔順便觀光，也想去看看其他樂團的表演，促成未來合作。

曾與日本天后倖田來未合作的OVDS為成功跨足金屬搖滾、當代電子與流行等領域的全方位樂團，音樂風格以另類電子與英倫低音為主。此行期盼有機會結識當地音樂人，分享台灣高粱酒，一起吃烤肉、部隊鍋等食物。

康士坦的變化球KST曲風由後搖、Emo Punk加入Hardcore及全員主唱的元素，擅長創作直擊人心的音樂。康士坦的變化球KST表示除了演出，此次也想更了解韓國文化，品嘗當地的辣炒年糕及海鮮煎餅。