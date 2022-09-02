行動支付浪潮來襲。民眾偏好無現金支付的消費模式，已明顯反映在發卡銀行的簽帳數據上。根據兆豐銀行統計，今年1～7月三大Pay綁兆豐卡消費，不僅筆數平均年成長達215％、消費金額更較去年同期成長高達237％。其中，尤以台灣Pay消費金額成長高達495％最為驚人、其次則為LINE Pay成長209％，至於今年6月中甫推出之Apple Pay，藉由綁兆豐卡筆筆10％回饋優惠搶客也創下登錄秒殺佳績，顯示疫情刺激下，消費者不僅更加仰賴不需攜帶現金的支付方式，一旦銀行願意加碼優惠助陣，更能有效帶動民眾行動支付的使用頻率。

資策會統計，消費者偏好的支付方式中，「實體卡」與「行動支付」已從2020年疫情刺激後開始產生黃金交叉，首選「行動支付」的偏好度已從37％成長到50％，而首選「實體卡」的則從35％降到26％；至於在常用度方面，行動支付更已高達69％，追近實體卡的74％與現金71％。

因此，看好未來行動支付將愈發普及，兆豐信用卡處也趁勝追擊，宣布半年內將陸續再推Google Pay及Garmin Pay，加上原本的台灣Pay、Line Pay及Apple Pay，希望能全面滿足持卡人的支付生態圈，讓兆豐信用卡無論在哪個Pay都能暢行無阻。

至於消費者最關心的優惠，兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，為了給持卡人更有感的體驗，未來將持續把行動支付回饋置入在旗下明星商品中，如7月下旬推出的全台第一張「宇宙明星BT21信用卡」，除了一般消費可享2.1％回饋無上限，其他包括台灣Pay、LINE Pay、街口支付及Apple Pay四大行動支付也可享有最高5％回饋。

至於新裝上市的兆豐海外神卡「利多御璽卡」，不僅卡面改版為濃濃日系風格的朝日圖樣以及提供海外消費3％無上限神回饋，10大行動支付更能月月獲得滿千送百的10％優惠，張張都是適合行動支付愛好者的付費利器，相當值得民眾多加把握。