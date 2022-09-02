京城商業銀行（股票代碼：2809）2日公告2022年8月自結稅前損益6.9億元，稅前EPS 0.62元。今年以來京城銀放款動能維持強勁，同時海外債券在6月新增布局後也對利息收益有所拉抬，因此利息淨收益於8月維持雙位數的年成長，累計2022年1至8月稅前獲利達25.34億元，稅前每股盈餘(EPS)2.26元。

京城銀表示，近期市場對於總體經濟環境的判斷雜音較多，聯準會主席鮑威爾在Jackson Hole年會發表鷹派談話，短期內資本市場勢必陷入震盪，關注焦點將落在9月下旬美國升息狀況以及台灣央行理監事會議結果，然而多項總經指標皆顯示美國通膨已逐步降溫，同時美國耐久財訂單數據表現不差，該指數與台灣電子產業息息相關，因此判斷電子產業庫存調整週期或許不會如市場想像的悲觀；因為疫情而來的邊境管制穩步的放鬆，生活走向正常化，國內外的變化都將對銀行營運有所影響，京城銀將持續審慎判斷市場情勢，伺機調整資產組合及嚴控全行資產品質。

截至2022年8月底止，京城銀全行逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率8,483.35％、全體放款覆蓋率1.50％。