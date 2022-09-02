民進黨新北市長參選人林佳龍今日上午前往五股賀聖宮參拜，後來新北市長侯友宜在蘆洲的行程時，賀聖宮主王美雲也在侯身旁，因次被外界認為侯友宜的行程有固樁的意味存在。

對此，侯友宜表示，王美雲長年以她對宗教文化的熱忱奉獻一己之力，並且熱心公益慈善，對於新北市的深耕，讓這塊土地不斷蓬勃發展，今天她剛好辦了一個活動，所以特別過去謝謝她，也期望未來大家繼續一起為新北市注入更多力量。