今年6月，南非東開普省（Eastern Cape）一家酒吧發生21名年輕人集體死亡事件，當天他們剛結束學校考試，才決定到這裡喝酒慶祝。起初死因被認為是人踩人意外，後來懷疑食物中毒致死，對於當局遲遲未給出確切答案更拒絕評論，讓家屬氣得直跳腳，如今死因出爐更是無法接受。

綜合路透社、非洲新聞台報導，21名年約13至18歲的學生，當晚在恩尤貝尼酒館（Enyobeni Tavern）開趴慶祝期中考結束。倖存者透露，當時室內飄出濃濃的神秘氣體，一群人見狀隨即衝出門外，警方初步研判踩踏事件以致喪命，不過大部分屍體皆沒有明顯外傷，當下排除可能性；爾後驗屍報告出爐，發現體內雖存留酒精和一氧化碳濃度化學物質，但皆未達致命標準。

過去幾個月以來，當局調查各種可能死因，包括他們吃下肚的食物和喝的酒，卻遲遲未公開細節，衛生部甚至拒絕發布調查結果。報導引述非洲eNews頻道稱，死因證實為「現場擁擠造成窒息而死」。然而，反覆的說詞讓家屬抱持強烈懷疑，完全不買單，表示「這是假報告」。