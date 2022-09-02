針對旅客爆料，桃園機場第一航廈1日晚間疑似因防疫車隊不足，導致入境旅客久候無法搭車離開，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝2日表示，會商請公路總局增加防疫計程車的數量，並在尖峰時段加開免費巴士來紓解人潮。

桃園機場公司指出，1日下午15時起因抵達航班較為集中，導致同一時段入境旅客眾多，須花較多時間排隊採檢及搭乘防疫車輛離開機場；機場公司當日已調度松山機場85輛防疫計程車支援，2日也增派200輛防疫計程車疏運旅客。

機場公司也說，目前機場防疫車隊有1146輛，並與松山機場防疫計程車及計程車業者協調，視入境旅客情形機動調度支援。此外，為有效分流入境人潮，機場公司與勞動部協調並通知移工仲介業者，自2日起至9月16日止，入境移工限搭乘防疫巴士離場，或由業者自行安排車輛載運。

不過機場接送業者私下說，由於第一航廈平日下午都會有數班載運移工的班機抵達，加上其他在傍晚落地的國際航班，幾乎所有旅客都會同時擠進入境大廳；加上第一航廈空間本來就不大，才會時常上演擁擠的狀況。