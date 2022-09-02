德國軍方將領聲稱正密切關注中國軍隊大規模集結，將派遣更多軍艦與盟國聯合演習後，法國也宣布與日本、澳洲的軍艦進行「拉佩魯斯22」 （#Laperouse）海上聯合演習。不過，法國總統馬克宏卻明確宣示，法國與中國在印太地區不存在「對抗邏輯」，法國與歐洲應該在地緣政治上保持獨立自主，不能被迫選邊站。

《法國國際廣播》報導說，法國新喀里多尼亞武裝部隊(FANC)在推特上宣布，法國將與日本、澳洲的船艦進行「拉佩魯斯22」海上聯合演習。這次聯合演習是為了展示3個國家將為一個共同的目標而並肩作戰，即「確保印度洋的航行自由和穩定」。

法國與日本、澳洲的軍艦進行「拉佩魯斯22」 （#Laperouse）海上聯合演習。不過法國總統馬克宏卻明確宣示，法國與中國在印太地區不存在「對抗邏輯」。圖為拉佩魯斯22演習。（圖／FANC_Officiel）

報導說，此刻正值中國在印太地區的快速擴張引發該地區國家的擔憂，特別是所羅門群島政府宣布暫停各國船艦在該國停靠後，外界擔心這是為掩蔽中國在該國修建軍事基地的跡象。

法國總統馬克宏1日向法國的外國使節們表示，雖然巴黎的傳統盟友華盛頓正與北京在台灣問題上發生對立，但法國與中國在印太地區不存在「對抗邏輯」。

馬克宏指出，法國和歐洲必須在地緣政治上建立獨立自主地位，擺脫中美「雙頭壟斷」。他說：「我們決不能被迫選擇」，「我們必須能夠在任何地方保持這種行動自由」。

他進一步解釋，「我們不準備在印度─太平洋地區與中國採取對抗戰略。我們不處在對抗的邏輯中，而且我們也不認為某些為了對抗而構建的聯盟應該擴展到印太地區。」

馬克宏強調，巴黎與華盛頓的價值觀「非常」趨同，但是「我們從未與任何勢力結盟或成為其附庸」。

報導表示，從印度延伸到亞太與南太平洋地區，在美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後經歷了緊張局勢大升溫，北京認為這是一次重大的挑釁，因為中國將台灣視為其領土的一部分，在必要時通過武力統一。北京圍繞台進行了前所未有的陸上和海上軍事演習做為報復，軍艦、導彈和戰鬥機部署了5天，模擬封鎖台灣。

報導也特別提到德國在8月中旬向印太地區派遣6架歐洲戰機，德國空軍參謀長說，「這是德國空軍有史以來最大和最雄心勃勃的部署」，「我們正在發出一個明確的信號，即，空軍可以快速在全世界範圍內部署，即使需要同時執行多項任務。」