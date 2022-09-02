111年忠烈陣(公)亡將士暨烈士秋祭大典，9月2日在臺北市忠烈祠隆重舉行，由台北市長柯文哲擔任主祭官，兵役局局長傅永茂及臺北市後備指揮部指揮官紀武昌陪祭，軍方及各機關代表等百餘人與祭，弔念為國、因公殉難的官兵、烈士英靈。

典禮開始前，柯文哲特別向參與祭典的榮民遺眷致意並表達慰問與關懷，感謝先賢烈士為國家所做的貢獻。柯文哲表示，104年剛上任時，透過兵役局局長知道軍人公墓的龕位已經飽和，為使國軍將士、榮民袍澤無後顧之憂，特別請兵役局規劃興建壁葬設施，7年來總共增建約一萬多個龕位，未來還會努力找尋合適的地點，進行厝位規劃，以滿足葬厝需求。

秋祭典禮於上午10時30分正式開始，柯文哲率市府各局處、區公所及軍方代表向列位國軍陣、公亡將士暨烈士靈位行三鞠躬禮致敬，場面莊嚴隆重。典禮結束後，並逐一向現場遺族代表致贈慰問金，以表達市府無限追思與緬懷之意。

傅永茂引述柯文哲的看法表示，「軍隊是國家的命脈，大家都應該支持國軍」，尤其今日，面對當前敵情威脅，國軍依然不分晝夜、保家衛國，才能讓全民享有自由、民主安定及繁榮的生活；而每當發生災害時，國軍都是在第一時間投入兵力進行搶救復原，是支持社會安定的最重要力量。因此，臺北市在今年九三軍人節前夕，辦理秋祭典禮，表達對國軍陣、公亡將士暨烈士為國犧牲奉獻的精神與永遠的追思緬懷，並致上最崇高的敬意。