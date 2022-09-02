DAPUN日前拍攝MV。（The Punch Production 提供）

美國加州的電音製作人DAPUN（大胖）去年捨矽谷工程師高薪返台發片，近日再推出新單曲〈跟上好嗎〉，MV請來金曲得主「張三李四」團員、知名饒舌歌手JD和艾瑞、網路紅人藍辰語、可妹、蔓蔓、祈錦鈅和愛跳舞的Diva等人共同演出，大伙兒前進廢棄倉庫拍攝，過往一直期待MV中有辣妹合作的DAPUN，這次總算如願以償。

DAPUN笑說：「我以前做音樂看到人家MV都有一堆辣妹，就一直夢想自己也要拍一隻這種，這次也算是圓夢了，原來努力做音樂是會有回報的啊。」由於拍攝現場十分炎熱，加上攝影燈的溫度加持，所有人都一面脫妝一面拍攝，讓特別畫上煙燻妝的DAPUN流汗流到變成熊貓，也令他印象深刻，幽默直呼：「可惡，都沒有人說我帥。」

〈跟上好嗎〉請到DAPUN透過嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》認識的2位音樂人MC耀宗及7LING跨刀獻聲，在朋友的引薦下促成這次的合作。錄音時2人精湛的Rap功底，令DAPUN印象深刻：「我原本以為我只有聽到飆高音之類的會起雞皮疙答，跟他們兩個錄音的時候我才知道，原來Rap融入歌曲節奏的剎那也讓我起雞皮疙答，真的非常厲害。」而這首與知名機車品牌Yamaha合作的聯名歌曲，讓自從去了美國後就不曾碰到車子的DAPUN為了尋找適合引擎聲做足功課，最後以選定兩台機車，用引擎聲較小的當高音，改管的當BASS，成功打造全新聽覺感受。