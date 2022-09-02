基隆市暖暖區議員王醒之2日下午發出一篇千字長文，宣布他將不參選年底的基隆市議員連任。他表示，他四年的議員任期中，推動許多基隆史上從未有過的改革與實驗，確定這樣的政治路線對基隆有益。他希望接下來推動「基隆覺醒公民運動學院」，培養更多人參與在地公共事務。

王醒之表示，他深深感謝暖暖區的鄉親們給了我四年的機會，過去四年的政治工作我們幾乎是爆肝賣命、我甚至在四年之間從黑髮變白髮，除了暖暖在地的各項議題外，更推動了許多基隆地方政治史上從未有過的改革與實驗（如「預算共讀會」、「大家來提案」、推動基隆第一個地方公投……），當然，過程中也得罪了各方藍綠、黑白勢力，不過也因此更確定這樣的政治路線是對基隆有益的。

王醒之認為，基隆市的未來如果要擺脫家族政治、黨派政治，走向真正屬於人民的「議題政治」，必須要有更多基隆人投入公共議題。他說，基隆需要的是堅定且超越黨派的公民監督力量。

因此，王醒之除推薦團隊成員陳冠羽研究員在暖暖區參選之外，辦公室主任拔耐．茹妮老王也將投入全基隆市僅一席的原住民選區；而我會持續推動「基隆護海公投」反對四接填海造地，更將在政治改革運動的高度上扮演「政治孵化器」與推進器的角色，邀請更多有志投入公共事務的年輕朋友，推動真正屬於人民的「民主3.0」。

王醒之表示，很榮幸可以成為基隆市民的公僕四年，這是他步入中年後的驕傲，也希望沒有讓任何人蒙羞。同時也很抱歉沒辦法一一告知大家。未來雖然不具有市議員身分，但將會有更大的能量投入社區與這片土地，希望森林、暖暖翠湖、淡蘭古道、暖暖溪散步道、社區防跌換工、特色公園、法律諮詢與民眾服務等，都將會繼續下去。