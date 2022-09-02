烏俄戰火持續延燒，根據荷蘭軍事媒體《Oryx》報導，台灣無人機廠商橙森國際Revolver 860無人機正在協助烏克蘭對抗俄羅斯。前民進黨立委郭正亮認為，俄羅斯可能會認知台灣等於參戰了，這就是麻煩所在。他甚至預測俄羅斯恐怕會對台灣越來越不客氣。

郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》中表示，莫名其妙傳出台灣透過波蘭轉給烏克蘭800架無人機，若說政府都不知道此事，他不相信，因為任何國家的軍購，政府一定知情。但台灣會這麼無聊突然去做這件事嗎？台灣應不至於。因此，背後一定是美國，因美國不方便直接賣，所以就轉了一手。

主持人脫口表示，那我們等於參戰了。郭正亮表示，俄羅斯就是這樣認知，這就是麻煩所在。所以俄羅斯話越講越白，比如稱台海若發生戰爭，它要站在中國大陸這一邊，另外，針對美國軍艦通過台海，俄羅斯直接表態站在中國大陸那一邊，這種現象以前沒有看過。

郭正亮認為，台灣政府聽從美國指示的同時，也要想一想後果。這一次軍用無人機事件，若丟8枚迫擊砲彈，殺傷力蠻大的，俄羅斯會認為是攻擊性武器，這是要介入戰爭嗎？可能會引發一些後果，以後俄羅斯恐怕會對台灣越來越不客氣。