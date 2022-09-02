經濟部技術處2日於工研院舉辦「Tech New Stars 科技新秀大賽」，邀集8所國內大專院校機器人菁英團隊，除進行技術競賽外，也藉此機會參訪工研院實驗室與技術人員進行深度交流。活動提供逾百萬元的獎勵，包括7個實習名額，期待廣吸優秀人才投入智慧機械研發領域。

技術處邱求慧處長開幕致詞時指出，技術處在今年特別舉行「Tech New Stars科技新秀大賽」機器人主題活動，希望建構一個交流平台，讓不同學校專研機器人的同學們可以藉此平台互相觀摩彼此的研究。也特別請工研院要開放實驗室及研究成果跟各位同學分享，希望透過深度交流，讓學校的創意和研究機構的資源能建立長期的互動及連結。舉辦「Tech New Stars科技新秀大賽」只是個起點，他也期待藉由這樣的機會讓更多優秀科技新鮮人看到法人團隊在未來科技上「創造奇蹟」的樂趣，進而投入法人行列。

工研院機械所饒達仁所長表示，工研院身負要幫國家規劃機器人計畫的使命，本次除了開放最先進的智慧機器人實驗室給大家參觀與深度交流，也開放院內七個實習名額，希望更務實的延續所學、帶領學生走入產業。

本屆「Tech New Stars 科技新秀大賽-機器人競賽」共有臺大、成大、清大、陽明交大、臺科大、元智、逢甲及淡江等8校，12組機器人菁英團隊參加，作品領域遍及AI自動控制、移動機器人、感測應用等多個領域。本屆獲獎團隊冠軍得主是臺灣大學電機系的「痛點神助臂團隊－機器人加工應用先進新技術新突破：動態控制自動補償」、亞軍為臺灣大學電機系「全方位蟹行抓手團隊－全方位自主移動式工業機器人」、季軍由陽明交通大學「ForcerStudio團隊－機械手臂主動式接觸法蘭裝置」奪得，另頒發特別獎給清華大學「DIT Robotics」團隊，獲獎者將有機會加入研究機構團隊，成為科技新秀邁向產業創新的第一步。

除了舉辦科技新秀大賽外，在10月1日起也同步開放工研院、資策會、紡織所及船舶中心等4個法人研究機構場域給青年學子參加，展出項目包含工研院MR競技無人機、核酸分子檢測等，還有紡織所的口罩國家隊開箱、船舶中心的太陽能智駕船等豐富的技術成果。