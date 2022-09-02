中華電信2日舉辦高雄亞灣5G AIoT成果展示暨專網應用中心揭牌典禮，出席的高雄市長陳其邁指出，中華電信大力支持高市府，是5G AIoT國際大聯盟的創始會員，短短不到兩年，在亞灣區提供相關基礎建設，加碼投資5G應用服務系統整合，同時帶動整體企業的垂直整合運用，與高市府一同成為業者最即時、最值得信賴、最有效率的夥伴，相信亞灣區在高市府與中華電信的並肩合作下，將成為國內絕佳5G垂直應用驗證最好的場域。

陳其邁表示，高市府在亞灣區提供最優的006688方案及各項補助及補貼，無論落地投資、應用服務，高市府皆會給予最即時的行政協助及便利的資料共通使用，以期電信業者、系統整合商到所有的新創產業，皆能做最有效率的整合。

他說，「數位轉型」、「淨零轉型」對於傳統產業至關重要，帶來挑戰的同時，也提供機會，是國際競爭市場中，企業能否永續的評價關鍵，高雄亞灣要成為「數位轉型」最佳練兵之處，而機會是留給準備好的人，高市府進行各項超前部署，才能在國際的競爭中搶得市場，歡迎所有業者相信高雄、投資高雄，我們會提供最快、最完整的服務。

陳其邁指出，隨著國際產業結構的調整，面對土地稀少、缺工情況，台灣製造業將越來越困難，而整體高科技產業的人才需求，非常強勁，在產業結構轉型時勢之下，必得因應相關潮流，因此，高市府將於亞灣區推出「亞灣2.0計畫」，在站穩既有基礎下全力發展，打造亞灣成為研發中心、訓練中心及服務應用中心，搭配中華電信最即時的電信基礎建設同步施作布建，提供國際大型系統整合商，未來作為亞太地區重要的研發基地預作準備。

中華電信並宣布，啟動在亞灣推動計畫的下一階段目標，於高雄亞灣區成立「專網應用中心」，集團積極為5G AIoT注入量能，中華電信作為電信龍頭，將號召國產O-RAN大廠共同合作，於高雄亞灣區打造國內第一套戶外國產5G O-RAN n79專頻專網，作為未來實證各種5G專網應用之基礎。

同時，也將建置中華電信自行研發的IOC資料共通平台，支援各種5G應用資料收集、轉換與遞送，讓有5G應用開發需求的廠商，以租代買降低進入5G專網的使用門檻，輕鬆地藉由5G專網與資料共通平台快速取得所需資訊，進行各種5G垂直應用研發。