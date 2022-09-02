中央氣象局今（2）日上午8時30分發布軒嵐諾颱風海上警報，雖然暴風圈未接觸陸地，但新北市已有明顯風雨，據新北市消防局統計，目前已通報9起路樹傾倒、2起電線掉落、1處道路受損及1處號誌損壞。
今天下午2時30分起新北市轄內陸續傳出路樹傾倒案件，包括瑞芳、永和、新店、汐止、新莊、土城、金山、淡水區均發生路樹傾倒，所幸未造成人員傷亡；淡水區新春街、汐止區大同路二段則發生電線掉落，鶯歌區建國路路面出現坑洞，石門區則傳出號誌損壞，經派員勘查，並未發現異狀。
中央氣象局今（2）日上午8時30分發布軒嵐諾颱風海上警報，雖然暴風圈未接觸陸地，但新北市已有明顯風雨，據新北市消防局統計，目前已通報9起路樹傾倒、2起電線掉落、1處道路受損及1處號誌損壞。
今天下午2時30分起新北市轄內陸續傳出路樹傾倒案件，包括瑞芳、永和、新店、汐止、新莊、土城、金山、淡水區均發生路樹傾倒，所幸未造成人員傷亡；淡水區新春街、汐止區大同路二段則發生電線掉落，鶯歌區建國路路面出現坑洞，石門區則傳出號誌損壞，經派員勘查，並未發現異狀。
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