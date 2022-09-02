金門尚無麥當勞得來速，但建管得來速卻率先上路，而且還是全國首創，建築執照全程「無紙化」作業，不但節能又環保，也讓金門往科技島的目標再向前邁開一大步。

金門縣府建置完成，今天正式發表的「建築執照全程無紙審照作業」主要包括「建造執照審查無紙化作業、施工勘驗申報及使用執照審查無紙化作業」，有「雲端送件，全年24小時作業不受限」、「雲端掛件即時取得案件查詢編號」、「應用雲端新技術，節能環保」及「缺失事項與流程進度即時上傳推播通知」等多種服務功能，可達到案件審查透明、流程即時推播、無紙環保減碳及行政效能提升等效益。

同時，建築執照全程無紙化作業也結合遠距審照，導入無紙化流程、減少紙張消耗，並符合節能減碳效益，且可避免COVID-19疫情之影響，即時掌握審照進度。

縣府說明，後續擴大應用建管得來速APP之主動推播申請案件進度機制，將增加「都市設計審議案」、「自然村土地使用許可審議案」、「農民資格審查案」，將以快速、效率、透明之主動推播服務，提升行政效能及服務品質，打造數位轉型「創新金門」，往「智慧城市」目標邁進一大步。