全球最大家用縫紉機廠伸興為償還銀行借款，改善財務結構，今（2）日董事會通過辦理六千張現金增資，保留15％給員工認購、提撥10％，六百張公開承銷，75％依認股基準日股東持股比例認購。伸興強調，伸興辦理現金增資案，與7月公開收購宇隆科技21.56％股權案成就無關。
伸興指出，伸興2日董事會通過辦理六千張現金增資案，將保留15％給員工認購、75％交由現金增資認股基準日的原股東持股比例認購，另外10％，六百張則採取公開承銷。
伸興越南廠去年7月因當地爆發疫情，7月中旬配合當地政府防疫措施而實施三就地政策，降載生產，去年7月還出不少家用縫紉機，8～10月越南廠生產、出貨遽減，每月出貨降至10多萬台。
伸興指出，伸興歐美客戶調節庫存，需求減少，前七月合併營收43.43億元，年減23.37％。伸興表示，目前在手訂單維持兩個月，訂單能見度看到11月。
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