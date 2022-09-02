（「中小企業專案貸款績優金融機構」頒獎典禮，由央行總裁楊金龍(左)頒獎，彰化銀行董事長凌忠嫄(右)代表受獎。圖／彰化銀行提供） 彰化銀行在8月30日中央銀行中小企業專案貸款績優金融機構頒獎典禮，由董事長凌忠嫄代表接受央行總裁楊金龍頒發「績效卓著」獎，顯示彰銀在協助中小企業客戶因應疫情，落實普惠金融精神的努力成果，表現優異獲央行肯定。彰銀在去年總經理周朝崇加入經營團隊後，持續擴大核心業務基盤，截至今年上半年度，不僅在放款業務規模達到16,287億元，在企金業務方面，放款量更較去年同期成長10.4％，帶動上半年稅後淨利53.2億元，年增率27.65％。彰銀表示，放款動能來自掌握升息契機，持續調整授信結構，提升中小企業授信占比逾三成，尤其今年以來聯貸巿場熱絡，彰銀除積極參與聯貸案外，並推動綠能貸款、低碳專案貸款及永續績效連結貸款等，支持企業轉型，提供資金以促進企業減少碳排及使用再生能、資源等發展，與企業攜手實踐企業社會責任。彰銀長期深耕企金，不論大型企業專案融資、中小企業營運規劃及微型創業資金等需求，均有專業企金AO服務，近年來更積極推出多元化企業服務，包括企業融資線上服務、供應鍵融資平台及永續綠色相關貸款等，且提供便利快捷的線上諮詢服務，並透過海外分行據點為企業融資提供全球性服務，深耕企金業務結合ESG實踐，加上企業貸款規模逐年提升，榮獲英國國際財經雜誌2022年「International Finance Awards」臺灣最佳企金銀行獎項；同時更連續兩年獲得該雜誌頒發「臺灣最佳企業社會責任銀行」獎項殊榮。彰銀表示，銀行在金融市場上扮演資金提供者及承擔社會責任之重要角色，日後除積極擴增核心業務量能創造營運績效，亦將融入赤道原則價值，著重風險控管與永續效益，協助企業獲得所需資金，並逐步引導企業轉型發展。彰銀近期連續獲得國內外獎項肯定，將持續提升資產品質，秉持業務與ESG並重的精神，攜手客戶共同前行。