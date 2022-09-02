桃園市大園區大興高中日前剛拿下教育部全國技藝競賽飛機修護第一、二名金手獎，本月飛機修護科林宗衡與張沛翎，經指導老師李宏達嚴格訓練，從參賽者中脫穎而出，分別摘下勞動部全國技能競賽飛機修護青年組金牌與銅牌。

金手獎冠軍林宗衡對飛機修護工作有興趣，入學後扎實訓練基本功，榮獲教育部全國高級中等學校工業類技藝競賽與勞動部全國技能競賽雙料冠軍。他表示，移地訓練令人印象深刻，當時在烈日下分秒必爭地檢查飛機，完全不敢鬆懈，堅持練習準備充分後，如願以償奪冠。

另獲銅牌的張沛翎則說，身為女性選手，訓練期間確實比男生辛苦，無論是使用有重量的工具或在機體爬上爬下等過程，都讓她吃足苦頭，經過一次次磨練克服困難，非常開心首次參賽就獲獎。

飛修科主任陳添德也分享，科內教師都知道選手訓練過程艱辛也會遇到瓶頸，但若心一軟，管理選手的態度一鬆懈將前功盡棄，雖心疼仍要扮黑臉，咬牙將學生向前推進。

大興高中校長周仁尹表示，校方目前結合航太產業發展，學生除在學校接受基礎飛機修護學識外，更利用寒暑假前往航空公司實習，驗證教學成果。