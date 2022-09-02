正妹直播主肉乙（Zoe）外表甜美又有前凸後翹身材，經常開遊戲實況和網友互動，偶爾也會外拍，穿上各種風格的服裝，都能讓人眼睛為之一亮；最近肉乙分享臨時約旅拍的成品照，只穿透視感的性感睡衣，雪白雙球快掉出來，充滿誘惑的眼神更網友直呼「睡不著了」。

正妹網紅肉乙是一名高人氣Twitch遊戲實況主，也有經營YouTube個人頻道，先前曾大尺度拍換裝影片脫到剩下內衣褲，以及分享工作側拍照太性感遭強制下架，皆引起網友們熱烈討論；肉乙日前更新近況，透露臨時和女攝影師Miko約旅拍，原本還擔心約的旅館有點可怕，看到成品照驚喜喊「那麼有fu」。

照片中鏡頭以由上往下視角，肉乙頭倚靠在有點復古的椅子上，嫵媚地望向前方，身上只有一套薄紗內衣褲，衣料材質關係肉乙火辣身材若隱若現，白皙肌膚、雄偉雙峰再加上曼妙腰線，讓她也自豪地說，「這照片就是女生之間的火花，咪扣品質肉乙保證」。

大票網友看到肉乙超辣旅拍照，一一被電暈直呼，「睡不著了，真的睡不著了」、「看了這照片真的不用睡」、「只能說只有女生更懂女生，太猛啦」、「完全不給人睡覺的機會」、「肉乙又狠又辣！受不了啦！」、「很特別的角度，看起來腰特細」。